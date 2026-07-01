Exposition Monde Végétal, Galerie François-Ier, Aubigny-sur-Nère

Informations pratiques

Exposition Monde Végétal 19 et 20 septembre Galerie François-Ier Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez l’univers végétal de deux peintres.

Dominique Delajot joue avec les encres et les pigments, use de la peinture, du cyanotype et d’autres procédés, pour mettre en scène la réalité. Au hasard des chemins et des bois, il organise ces fragments comme des échantillons picturaux et naturels.

Fabienne Colin propose une série d’œuvres d’inspiration florale immenses et colorées pour nous baigner dans un monde imaginaire doux, gai, sensuel. Comment traduire ce plaisir de contempler des fleurs, à s’engloutir dans leur vivacité, leur délicatesse, leur volupté… Le monde vu par une libellule.

Galerie François-Ier 1 rue du Bourg-Coutant 18700 Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire 02 48 81 50 06 https://www.aubigny.net/ https://www.facebook.com/GalerieFrancois1er Cette maison du XVIe siècle accueille des expositions chaque saison.

Découvrez l’univers végétal de deux peintres.

©Fabienne Colin