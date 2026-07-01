Exposition L’école et la citoyenneté, Maison Victorine, Aubigny-sur-Nère

Informations pratiques

Exposition L’école et la citoyenneté 19 et 20 septembre Maison Victorine Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La citoyenneté est à l’honneur, notamment le droit de vote, et celui des femmes plus particulièrement !

Second thème : l’école, car c’est elle qui nous guide vers la citoyenneté par la morale jadis et l’instruction civique dorénavant. L’occasion de faire l’historique des établissements scolaires d’hier et d’aujourd’hui, qui se sont succédés à Aubigny.

Maison Victorine Square des Dames 18700 Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire 02 48 81 50 06 La maison Victorine accueille les expositions du Vieil Aubigny. Le Vieil Aubigny a pour vocation de faire vivre l’histoire contemporaine de la commune. La commission, forte de 35 personnes, de tout âge, détermine chaque année un thème de recherche permettant de retracer la vie de notre cité il y a 50 ans, 100 ans…

La citoyenneté est à l’honneur, notamment le droit de vote, et celui des femmes plus particulièrement !

©Mairie Aubigny-sur-Nère