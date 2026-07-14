Exposition monde végétal Aubigny-sur-Nère
mardi 14 juillet 2026 · Aubigny-sur-Nère
Informations pratiques
Aubigny-sur-Nère
Exposition monde végétal
Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-09-30 12:30:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-10-01
Découvrez Monde Végétal , une exposition réunissant les œuvres de Claudie Charnaux-Guillaume, Fabienne Colin et Dominique Delajot à la Galerie François Ier d’Aubigny-sur-Nère.
Du 14 août au 11 octobre 2026, la Galerie François Ier d’Aubigny-sur-Nère vous invite à découvrir Monde Végétal , une exposition mettant à l’honneur le regard de trois artistes Claudie Charnaux-Guillaume, Fabienne Colin et Dominique Delajot.
À travers peintures, dessins et créations inspirées de la nature, laissez-vous transporter dans un univers où fleurs, feuillages et matières végétales se révèlent sous des formes sensibles et poétiques.
Une parenthèse artistique accessible à tous, en entrée libre, idéale pour les amateurs d’art comme les curieux de passage. .
Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06
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English :
Discover Monde Végétal, an exhibition featuring works by Claudie Charnaux-Guillaume, Fabienne Colin, and Dominique Delajot at the Galerie François Ier in Aubigny-sur-Nère.
L’événement Exposition monde végétal Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-07-26 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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