Informations pratiques

Aubigny-sur-Nère

Exposition monde végétal

Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-09-30 12:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-10-01

Découvrez Monde Végétal , une exposition réunissant les œuvres de Claudie Charnaux-Guillaume, Fabienne Colin et Dominique Delajot à la Galerie François Ier d’Aubigny-sur-Nère.

Du 14 août au 11 octobre 2026, la Galerie François Ier d’Aubigny-sur-Nère vous invite à découvrir Monde Végétal , une exposition mettant à l’honneur le regard de trois artistes Claudie Charnaux-Guillaume, Fabienne Colin et Dominique Delajot.

À travers peintures, dessins et créations inspirées de la nature, laissez-vous transporter dans un univers où fleurs, feuillages et matières végétales se révèlent sous des formes sensibles et poétiques.

Une parenthèse artistique accessible à tous, en entrée libre, idéale pour les amateurs d’art comme les curieux de passage. .

Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

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English :

Discover Monde Végétal, an exhibition featuring works by Claudie Charnaux-Guillaume, Fabienne Colin, and Dominique Delajot at the Galerie François Ier in Aubigny-sur-Nère.

L’événement Exposition monde végétal Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-07-26 par OT SAULDRE ET SOLOGNE