Escape Game enfants : Le Fantôme des Stuarts, Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance – Château des Stuarts, Aubigny-sur-Nère

Informations pratiques

Escape Game enfants : Le Fantôme des Stuarts 19 et 20 septembre Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance – Château des Stuarts Cher

Limité à 4 personnes. Tarif : 5€ par personne. A partir de 8 ans, accompagné d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Parti précipitamment de la chapelle, Quentin le Fantôme du Château a oublié un objet indispensable pour continuer d’écrire ses mémoires. Il compte sur chaque enquêteur pour l’aider à retrouver ce mystérieux objet !

Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance – Château des Stuarts Place de la Résistance, 18700 Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire 06 79 94 32 00 https://www.aubigny.net/Memorial-Auld-Alliance https://www.facebook.com/auldallianceaubignycentreinterpretation/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 79 94 32 00 »}] Inauguré en 2019 au rez-de-chaussée du château des Stuarts, le Centre d’Interprétation met en valeur un patrimoine en grande partie immatériel puisqu’il s’agit avant tout d’une mémoire, d’une Histoire qui unie la France et l’Écosse au sein de « la plus Vieille Alliance du monde ». Quel lieu plus approprié pour raconter cette histoire qu’une ville qui a bien mérité son surnom de “Cité écossaise” en appartenant pendant plus de 250 ans à la glorieuse Maison des Stuarts ?

Lieu de pèlerinage pour les amoureux de l’Histoire et de l’Ecosse ou découverte d’un pan méconnu de notre Histoire, le Centre sait captiver ses visiteurs grâce à un parcours interactif, immersif et ludique. Parmi les surprises qu’il réserve se trouvent notamment trois tapisseries d’Aubusson offertes par Louis XIV à la nouvelle propriétaire du château, Louise de Kéroualle.

Ainsi, c’est dans l’histoire de la ville d’Aubigny-sur-Nère, de la région Centre-Val de Loire, de la France mais également de l’Écosse que le Centre vous propose de plonger sans plus attendre ! Parking, stationnement vélo

Parti précipitamment de la chapelle, Quentin le Fantôme du Château a oublié un objet indispensable pour continuer d’écrire ses mémoires. Il compte sur vous pour l’aider à retrouver cet objet !

©Mairie Aubigny-sur-Nère