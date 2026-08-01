Atelier Monde Végétal Aubigny-sur-Nère
dimanche 16 août 2026 · Aubigny-sur-Nère
Informations pratiques
Aubigny-sur-Nère
Atelier Monde Végétal
Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16 2026-08-17
À l’occasion de l’exposition Monde végétal, l’artiste peintre Fabienne Colin propose deux ateliers artistiques intergénérationnels.
Laissez libre cours à votre imagination lors de cet atelier créatif et artistique, autour du végétal. 15 .
Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06
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English :
%C0 As part of the Monde v%E9g%E9tal exhibition, painter Fabienne Colin is offering two intergenerational art workshops.
L’événement Atelier Monde Végétal Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-08-05 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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