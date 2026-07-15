Informations pratiques

Aubigny-sur-Nère

Les Vendredis festifs d’Aubigny

Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Les Vendredis festifs font leur retour de la musique pour danser, des animations pour se retrouver entre amis ou en famille et de quoi se restaurer. Cmme à l’accoutumée, les restaurants et les bars étendent leurs terrasses !

Vendredi 7 août à partir de 19h Aubigny Retro

Voyagez dans le passé et venez danser lors de cette soirée Retro concerts, voitures vintage, jeux en bois, danse et maquillage pour les enfants.

Vendredi 14 août à partir de 19h Aubigny Moderne

Pour cette deuxième soirée, direction les années 90 ! Au programme DJ set, bingo musical, initiation au Parkour, animation graff’…

Vendredi 21 août à partir de 19h Ciné plein air

Rendez-vous dans les Grands Jardins à la tombée de la nuit. Au menu Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, ainsi que de quoi boire et grignoter avant et pendant la séance. .

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

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English :

Every Friday in August, the City of Stuarts celebrates!

Concerts and musical entertainment, artists? encounters, dramatized tours of the town, games and discoveries await you in the pedestrianized

the historic center, pedestrianized for the occasion.

L’événement Les Vendredis festifs d’Aubigny Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE