Informations pratiques

Aubigny-sur-Nère

Sortie nature Qui chante à Aubigny ?

Parking du petit étang Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07

L’Office de Tourisme Sauldre et Sologne, en partenariat avec le Site de la Maison de l’Eau, invite le public à participer à une sortie nature originale intitulée Qui chante à Aubigny ? , dédiée à la découverte des oiseaux qui peuplent les abords du Petit Étang d’Aubigny-sur-Nère.

Cette balade accompagnée sera l’occasion d’apprendre à reconnaître les espèces les plus communes de notre territoire, d’observer leurs comportements et de mieux comprendre leurs rôles dans la biodiversité locale.

Accessible à tous, cette animation s’adresse aussi bien aux curieux, aux familles qu’aux amoureux de la nature. Guidés par un animateur du Site de la Maison de l’Eau, les participants découvriront les richesses naturelles du Petit Étang tout en profitant d’un moment de calme et d’immersion au cœur de la nature.

Réservation obligatoire et paiement avant la sortie auprès de l’Office de Tourisme Sauldre et Sologne. 6 .

Parking du petit étang Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 40 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sauldre and Sologne Tourist Office, in partnership with the Maison de l’Eau, invites the public to participate in a unique nature outing titled “Who’s Singing in Aubigny? %BB, dedicated to discovering the birds that inhabit the area around the Petit %C9tang in Aubigny-sur-N%E8re.

L’événement Sortie nature Qui chante à Aubigny ? Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-07-31 par OT SAULDRE ET SOLOGNE