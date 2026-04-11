Love Race Aubigny-sur-Nère
Love Race Aubigny-sur-Nère dimanche 21 juin 2026.
Aubigny-sur-Nère
Love Race
Les Grands Jardins Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:30:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
La Love Race 2026 !
La course attachée la plus fun de l’année revient à Aubigny-sur-Nère pour une deuxième édition encore plus festive !
Le principe ? Vous et votre coéquipier serez attachés tout au long de la course ! Coordination, entraide et éclats de rire garantis ! Peu importe votre âge ou votre niveau sportif, l’essentiel est de partager un moment inoubliable ensemble.
En famille, entre amis, ou avec vos collègues, mettez votre complicité à l’épreuve ! La Love Race, c’est une course d’obstacles non chronométrée, les poignets attachés par un lien à parcourir en duo, trio ou quatuor. ????
Cette année, deux nouvelles structures gonflables encore plus amusantes vous attendent !
Prêts à relever le défi ? Rendez-vous dimanche 21 juin de 14h30 à 17h pour participer à ce parcours d’obstacles ultra festif et solidaire !
Billetterie en ligne, cliquer sur Visiter le site internet 5 .
Les Grands Jardins Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Love Race is an untimed 4km race with 15 obstacles for duos of all ages, with runners strapped in for the duration of the race!
L’événement Love Race Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-04-11 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
À voir aussi à Aubigny-sur-Nère (Cher)
- Randonnée Cyclotourisme en Pays-Fort Aubigny-sur-Nère 26 avril 2026
- Un château peut en cacher un autre itinéraire court Aubigny-sur-Nère Cher 1 mai 2026
- Sente Bleue balade le long du canal Sans Queue Ni Tête Aubigny-sur-Nère Cher 1 mai 2026
- Entre Château et jardin Aubigny-sur-Nère Cher 1 mai 2026
- Un château peut en cacher un autre itinéraire long Aubigny-sur-Nère Cher 1 mai 2026