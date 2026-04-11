Aubigny-sur-Nère

Love Race

Les Grands Jardins Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:30:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La Love Race 2026 !

La course attachée la plus fun de l’année revient à Aubigny-sur-Nère pour une deuxième édition encore plus festive !

Le principe ? Vous et votre coéquipier serez attachés tout au long de la course ! Coordination, entraide et éclats de rire garantis ! Peu importe votre âge ou votre niveau sportif, l’essentiel est de partager un moment inoubliable ensemble.

En famille, entre amis, ou avec vos collègues, mettez votre complicité à l’épreuve ! La Love Race, c’est une course d’obstacles non chronométrée, les poignets attachés par un lien à parcourir en duo, trio ou quatuor. ????

Cette année, deux nouvelles structures gonflables encore plus amusantes vous attendent !

Prêts à relever le défi ? Rendez-vous dimanche 21 juin de 14h30 à 17h pour participer à ce parcours d’obstacles ultra festif et solidaire !

Billetterie en ligne, cliquer sur Visiter le site internet 5 .

Les Grands Jardins Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 00

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English :

The Love Race is an untimed 4km race with 15 obstacles for duos of all ages, with runners strapped in for the duration of the race!

L’événement Love Race Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-04-11 par OT SAULDRE ET SOLOGNE