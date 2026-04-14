visite libre jardin privé, Jardin de Mimi 6 avenue d’Orléans 18700 AUBIGNY sur NERE, Aubigny-sur-Nère

visite libre jardin privé 6 et 7 juin Jardin de Mimi 6 avenue d’Orléans 18700 AUBIGNY sur NERE Cher

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Rendez-vous aux Jardins 2026

Le Jardin de Mimi

Rendez-vous aux Jardins 2026

Le Jardin de Mimi

Petit jardin à découvrir dans cette belle cité des Stuarts ; un endroit reposant, agréable où les vivaces se partagent les massifs avec de la brocante. Il y fait bon s’asseoir sur un banc près du bassin ou partout ailleurs. A ne pas rater !!

Jardin de Mimi 6 avenue d’Orléans 18700 AUBIGNY sur NERE 6 avenue d’Orléans 18700 AUBIGNY sur NERE Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire 06 72 28 41 49 Situé dans la belle cité des Stuarts, notre jardin laisse découvrir de belles vivaces mises en scène avec des objets de brocante, un bassin très arboré et apprécié de nos visiteurs de cette 4ème année. A ne pas rater accès très facile : large rue , stationnements importants

Rendez-vous aux Jardins 2026

©Mimi Marquet