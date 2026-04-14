artisans du végétal, Le Buisson de la Gariole, Aubigny-sur-Nère
artisans du végétal, Le Buisson de la Gariole, Aubigny-sur-Nère dimanche 7 juin 2026.
artisans du végétal Dimanche 7 juin, 09h00 Le Buisson de la Gariole Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00
Vaste espace agricole transformé en parc paysager d’un hectare. Vous y découvrirez des ambiances différentes où les végétaux côtoient l’esprit naturel du lieu très arboré et un jardin apaisant liant intimité et curiosités. Visite en compagnie des propriétaires ou libre.
Le Buisson de la Gariole 130, avenue du Général-Leclerc, 18700 Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire Jardin intime offrant charme, diversité végétale et paysagère (10 000 m²). Route départementale 940, route de Bourges
Vaste espace agricole transformé en parc paysager d’un hectare. Vous y découvrirez des ambiances différentes où les végétaux côtoient l’esprit naturel du lieu très arboré et un jardin apaisant liant…
odile contet©
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