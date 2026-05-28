Aubigny-sur-Nère

Atelier créatif découverte de l’écriture calligraphique

Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Envie de vous initier à l’art de la belle écriture ? Le Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance propose un atelier créatif découverte de l’écriture calligraphique.

Deux séances

• 10h 12h30

• 14h 16h30

À partir de 7 ans.

Réservation obligatoire au 06 79 94 32 00 7 .

Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 94 32 00 ciaa.mairie@aubigny-sur-nere.fr

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English :

Would you like to learn the art of beautiful writing? The Auld Alliance Interpretation Center offers a creative workshop: discovering calligraphic writing.

L’événement Atelier créatif découverte de l’écriture calligraphique Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-05-26 par OT SAULDRE ET SOLOGNE