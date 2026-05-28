Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier créatif découverte de l’écriture calligraphique Aubigny-sur-Nère

Atelier créatif découverte de l’écriture calligraphique Aubigny-sur-Nère

Atelier créatif découverte de l’écriture calligraphique Aubigny-sur-Nère samedi 6 juin 2026.

Adresse : Centre d'Interprétation de l'Auld Alliance

Ville : 18700 Aubigny-sur-Nère

Département : Cher

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif

Aubigny-sur-Nère

Atelier créatif découverte de l’écriture calligraphique

Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Envie de vous initier à l’art de la belle écriture ? Le Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance propose un atelier créatif découverte de l’écriture calligraphique.
Deux séances
• 10h 12h30
• 14h 16h30

À partir de 7 ans.
Réservation obligatoire au 06 79 94 32 00 7  .

Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 94 32 00  ciaa.mairie@aubigny-sur-nere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Would you like to learn the art of beautiful writing? The Auld Alliance Interpretation Center offers a creative workshop: discovering calligraphic writing.

L’événement Atelier créatif découverte de l’écriture calligraphique Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-05-26 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

À voir aussi à Aubigny-sur-Nère (Cher)