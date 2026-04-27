Aubigny-sur-Nère

Balade solidaire

Parc des Sports Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Participez à la Balade Solidaire le 7 juin 2026 à Aubigny-sur-Nère ! Au profit de l’association Autour du BPAN, profitez de 3 parcours (6, 9, 15 km) au départ du Parc des sports. Sur place marché de producteurs, balades à poney et restauration. 1 € versé par participant !

Unissez sport et générosité lors de la Balade Solidaire d’Aubigny-sur-Nère !

Le dimanche 7 juin 2026, rendez-vous au Parc des sports pour une journée placée sous le signe de la solidarité. Que vous soyez marcheur occasionnel ou randonneur aguerri, choisissez l’un de nos trois parcours de 6, 9 ou 15 km.

En participant, vous soutenez directement l’association Autour du BPAN pour chaque inscription, la Fondation Groupama reverse 1 € pour vaincre les maladies rares.

Au programme

– Accueil café dès 8h00 ;

– Marché de producteurs locaux ;

– Stand de réflexologie et balades à poney ;

Plateau repas convivial (sur réservation avant le 26/05). 5 .

Parc des Sports Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the Balade Solidaire on June 7, 2026 in Aubigny-sur-Nère! In aid of the Autour du BPAN association, enjoy 3 routes (6, 9, 15 km) departing from the Parc des Sports. On-site: farmers’ market, pony rides and catering. 1 ? donated per participant!

L’événement Balade solidaire Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-04-27 par OT SAULDRE ET SOLOGNE