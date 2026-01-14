Concert Thomas Dunford & Bruno Philippe Aubigny-sur-Nère
Concert Thomas Dunford & Bruno Philippe Aubigny-sur-Nère mardi 26 mai 2026.
Concert Thomas Dunford & Bruno Philippe
La Forge Aubigny-sur-Nère Cher
Début : 2026-05-26 19:00:00
2026-05-26
Un rendez-vous d’exception, entre raffinement et émotion.
La virtuosité de Thomas Dunford au luth rencontre la sensibilité du violoncelliste Bruno Philippe pour un dialogue musical d’une rare intensité. À travers un programme mêlant œuvres baroques et inspirations contemporaines, les deux artistes dévoilent toute la richesse de leur complicité et la beauté intemporelle de leurs instruments.
Huit ateliers seront proposés par Les Concerts de Poche en lien avec ce spectacle.
Organisé par le Festival de Boucard, les Concerts de Poche et la Communauté de communes. 28 .
La Forge Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire
English :
An exceptional rendezvous of refinement and emotion.
