Concert 100% punk rock français XIT LIVE #1 Aubigny-sur-Nère

Concert 100% punk rock français XIT LIVE #1

La Forge Aubigny-sur-Nère Cher

16 mai 2026, 19:00

Une soirée 100% punk rock français vous attend à la Forge !

LION’S LAW Référence de la scène Punk/Oï moderne, auteurs d’hymnes puissants comme For My Clan ou Brother , dans la lignéede Komintern Sect.

BREAKOUT Punk hardcore rapide et incisif, entre colère, mélodies accrocheuses et textes engagés contre l’injustice, le racisme et la religion. Leur dernier album Fight or Fall envoie fort ( No Time to Rest ).

BRIGITTE BOP Duo parfait entre twist et punk un Twist’n’Punk plein d’énergie, des rythmes endiablés et du boogie-woogie blues pour danser toute la nuit.

CRISE La relève du punk rock énervé, proche du hardcore. Sans distorsion mais brut, intense et diablement efficace.

Organisé par l’association XIT Asso 15 .

La Forge Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire contact.xitasso@gmail.com

English :

An evening of 100% French punk rock awaits you at La Forge!

