Micro-Folie

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Un jeudi soir par mois, de 18h30 à 20h, nous proposons une miniconférence de 30 minutes sur un sujet artistique

choisi en fonction de la programmation culturelle de la ville une thématique, un artiste, un mouvement, une œuvre…

HISTOIRE(S) DE DESSIN

En parallèle des expositions Arts de Papier et Enluminures celtes à la Galerie François Ier et au Centre d’interprétation de l’Auld Alliance ; nous parlerons de la querelle du dessin et de la couleur, un débat qui fait rage chez les artistes depuis les périodes le plus reculées. Chaque peintre doit choisir son camp. Et vous, serez-vous dessin ou couleur ?

Atelier créatif Dessin sur verre

28/05 de 14h à 16h à la Maison du fil au tartan.

Gratuit. Pour enfants et adultes. .

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One Thursday evening a month, from 6:30pm to 8pm, we offer a 30-minute mini-conference on an artistic subject chosen according to the city’s cultural program

chosen according to the city’s cultural program: a theme, an artist, a movement, a work?

L’événement Micro-Folie Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-02-20 par OT SAULDRE ET SOLOGNE