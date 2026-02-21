Animation cyanotype végétal Aubigny-sur-Nère
Animation cyanotype végétal Aubigny-sur-Nère samedi 30 mai 2026.
Animation cyanotype végétal
Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère Cher
Animation cyanotype végétal avec Laurence Loiseau-David, le Bleu de Lo.
À partir de solution de fer, de végétaux et de lumière, réalisez un cyanotype sur papier et sur tissu et révélez les empreintes en bleu de Prusse.
Entre histoire de la photographie et botanique, cette technique photographique a marqué le milieu du XIXème siècle.
Atelier limité à 8 personnes. Sur inscription. 35 .
Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06
English :
Plant cyanotype animation with Laurence Loiseau-David, Bleu de Lo.
