Animation cyanotype végétal Aubigny-sur-Nère

Animation cyanotype végétal

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère Cher

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

2026-05-30

Animation cyanotype végétal avec Laurence Loiseau-David, le Bleu de Lo.

À partir de solution de fer, de végétaux et de lumière, réalisez un cyanotype sur papier et sur tissu et révélez les empreintes en bleu de Prusse.

Entre histoire de la photographie et botanique, cette technique photographique a marqué le milieu du XIXème siècle.

Atelier limité à 8 personnes. Sur inscription. 35 .

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

English :

Plant cyanotype animation with Laurence Loiseau-David, Bleu de Lo.

