Informations pratiques

Aubigny-sur-Nère

Fête du sport

Parc des Sports Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:30:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Découvrez la Fête du Sport d’Aubigny-sur-Nère ! Plus de 20 associations sportives vous proposent initiations, démonstrations, défis et animations. Rendez-vous le 12 septembre au Parc des Sports.

La Fête du Sport revient à Aubigny-sur-Nère pour une 6? édition placée sous le signe de la convivialité et du partage !

Le samedi 12 septembre, de 13h30 à 18h, le Parc des Sports accueille plus de 20 associations sportives qui vous feront découvrir leurs disciplines à travers des initiations, démonstrations et animations pour tous les âges. Relevez des défis, participez au quiz sportif et profitez de la buvette sur place.

Ne manquez pas également la 2? édition de la Love Race, un parcours d’obstacles festif et solidaire organisé au profit de la Fédération Française de Cardiologie, avec des départs de 14h30 à 17h.

Un après-midi dynamique à vivre en famille ou entre amis ! .

Parc des Sports Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 00

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English :

Come check out the Aubigny-sur-Nère Sports Festival! More than 20 sports clubs are offering introductory sessions, demonstrations, challenges, and activities. See you on September 12 at the Parc des Sports.

L’événement Fête du sport Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-07-25 par OT SAULDRE ET SOLOGNE