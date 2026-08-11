Exposition Mortemart hier et aujourd’hui rue des Augustins Mortemart
samedi 19 septembre 2026 · rue des Augustins · Mortemart
Informations pratiques
Mortemart
Exposition Mortemart hier et aujourd’hui
rue des Augustins Salles communales Mortemart Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir cette exposition qui, à travers photographies et autres documents vous permettra de mieux comprendre le développement de Mortemart. .
rue des Augustins Salles communales Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 12 11 mairiemortemart@wandoo.fr
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English : Exposition Mortemart hier et aujourd’hui
L’événement Exposition Mortemart hier et aujourd’hui Mortemart a été mis à jour le 2026-08-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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