Exposition Mortemart hier et aujourd’hui rue des Augustins Mortemart

Informations pratiques

Mortemart

Exposition Mortemart hier et aujourd’hui

rue des Augustins Salles communales Mortemart Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir cette exposition qui, à travers photographies et autres documents vous permettra de mieux comprendre le développement de Mortemart. .

rue des Augustins Salles communales Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 12 11 mairiemortemart@wandoo.fr

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English : Exposition Mortemart hier et aujourd’hui

L’événement Exposition Mortemart hier et aujourd’hui Mortemart a été mis à jour le 2026-08-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin