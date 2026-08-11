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AGENDA · Mortemart

Exposition Mortemart hier et aujourd’hui rue des Augustins Mortemart

samedi 19 septembre 2026 · rue des Augustins · Mortemart

Exposition Mortemart hier et aujourd’hui rue des Augustins Mortemart

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
rue des Augustins
Adresse
Salles communales
Ville
87330 Mortemart
Département
Haute-Vienne
Tarif

Mortemart

Exposition Mortemart hier et aujourd’hui

rue des Augustins Salles communales Mortemart Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir cette exposition qui, à travers photographies et autres documents vous permettra de mieux comprendre le développement de Mortemart.   .

rue des Augustins Salles communales Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 12 11  mairiemortemart@wandoo.fr

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English : Exposition Mortemart hier et aujourd’hui

L’événement Exposition Mortemart hier et aujourd’hui Mortemart a été mis à jour le 2026-08-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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