Informations pratiques

Mortemart

Visite commentée du village de Mortemart

Bourg de Mortemart Mortemart Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’histoire et les monuments emblématiques du bourg de Mortemart ; l’unique village labellisé Un Des Plus Beaux Villages de France de Haute-Vienne. A l’issue de la visite, le Château des Ducs, l’église avec ses stalles sculptées, et les différents couvents n’auront plus de secrets pour vous. Visite limitée à 30 personnes. Si plus de personnes sont intéressées, une autre visite peut être programmée de 16h à 18h. .

Bourg de Mortemart Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 12 11 mairiemortemart@wandoo.fr

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English : Visite commentée du village de Mortemart

L’événement Visite commentée du village de Mortemart Mortemart a été mis à jour le 2026-08-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin