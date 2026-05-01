Exposition Mosaïques en liberté par Alain Papillaud Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais
Exposition Mosaïques en liberté par Alain Papillaud Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais lundi 11 mai 2026.
Saint-Cosme-en-Vairais
Exposition Mosaïques en liberté par Alain Papillaud
Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-11
Le Centre Culturel et d’Animation du Vairais vous invite à sa prochaine exposition l’artiste Alain Papillaud et ses mosaïques.
Visite libre et gratuite de 16h à 18h en semaine, et de 10h à 12h le samedi. .
Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 02 05 centreculturelvairais@orange.fr
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English :
L’événement Exposition Mosaïques en liberté par Alain Papillaud Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Maine Saosnois
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