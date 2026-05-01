Exposition Mosaïques en liberté par Alain Papillaud Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais

Saint-Cosme-en-Vairais

Exposition Mosaïques en liberté par Alain Papillaud

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-11

Le Centre Culturel et d’Animation du Vairais vous invite à sa prochaine exposition l’artiste Alain Papillaud et ses mosaïques.

Visite libre et gratuite de 16h à 18h en semaine, et de 10h à 12h le samedi. .

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 02 05 centreculturelvairais@orange.fr

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English :

L’événement Exposition Mosaïques en liberté par Alain Papillaud Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Maine Saosnois