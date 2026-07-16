Exposition Musique ! Une histoire des pratiques musicales amateurs en Brenne, Château Naillac – Écomusée de la Brenne, Le Blanc

Informations pratiques

Exposition Musique ! Une histoire des pratiques musicales amateurs en Brenne 19 et 20 septembre Château Naillac – Écomusée de la Brenne Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ce vaste territoire regorge de musiciens, de Mezières-en-Brenne, à Ciron, en passant par Martizay ou Le Blanc et dans bien d’autres communes. Ils animent les fêtes de villages, les cérémonies patriotiques, se produisent en concert et répètent régulièrement pour faire perdurer les structures auxquelles ils sont attachés. Cette exposition s’attachera à montrer le rôle fédérateur de la musique dans notre territoire, tout en retraçant son histoire et celle des personnes qui l’ont incarnée et continuent de la faire vivre aujourd’hui.

Château Naillac – Écomusée de la Brenne Place du Champ de Foire, 36300 Le Blanc, France Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire 0254372520 https://www.parc-naturel-brenne.fr/visitez/les-incontournables/ecomusee-de-la-brenne Le château Naillac domine la Creuse de ses deux donjons du XIIe siècle. Ce château féodal a gardé la trace, malgré de nombreux remaniements, de ses différentes utilisations : château fort des seigneurs du Blanc en Berry, prison au XVIIIe dont témoignent les graffitis de prisonniers et, plus récemment, école communale. L’Ecomusée de la Brenne, installée dans ses murs consacre une salle à ce lieu chargé d’histoire : la salle seigneuriale, ornée d’une magnifique cheminée romane entourée de deux baies à colonnettes. Elle accueille, autour d’une maquette du château au XVe, les témoignages de l’histoire de la forteresse blancoise. Parking disponible

Ce vaste territoire regorge de musiciens, de Mezières-en-Brenne, à Ciron, en passant par Martizay ou Le Blanc et dans bien d’autres communes.

©Ville le Blanc – Ecomusée de la Brenne