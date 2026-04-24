Exposition My life my party La Graffiti Compagnie Le Pouliguen
Exposition My life my party La Graffiti Compagnie Le Pouliguen mercredi 13 mai 2026.
Le Pouliguen
Exposition My life my party
La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 16:30:00
fin : 2026-05-17 18:30:00
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24
Vernissage le samedi 16 mai à partir de 18h. .
La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 13 36 50 graffiticompagnie@orange.fr
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English :
L’événement Exposition My life my party Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44
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