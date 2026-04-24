Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition My life my party La Graffiti Compagnie Le Pouliguen

Exposition My life my party La Graffiti Compagnie Le Pouliguen mercredi 13 mai 2026.

Lieu : La Graffiti Compagnie

Adresse : 27 rue du Général Leclerc

Ville : 44510 Le Pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Le Pouliguen

Exposition My life my party

La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 16:30:00
fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :
2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24

Vernissage le samedi 16 mai à partir de 18h.   .

La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 13 36 50  graffiticompagnie@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition My life my party Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44

À voir aussi à Le Pouliguen (Loire-Atlantique)