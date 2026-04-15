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Atelier Danse Duo, Micro-Folie, Le pouliguen

Atelier Danse Duo, Micro-Folie, Le pouliguen

Atelier Danse Duo, Micro-Folie, Le pouliguen samedi 25 avril 2026.

Lieu : Micro-Folie

Adresse : Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen

Ville : 44510 Le pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Participation: 10

Atelier Danse Duo Samedi 25 avril, 10h30 Micro-Folie Loire-Atlantique

Participation: 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:45:00+02:00
Fin : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:45:00+02:00

Participez à un atelier d’expression primitive intergénérationnel ! Un moment joyeux pour bouger, ressentir et créer ensemble. 
Venez en duo, en trio ! 

A partir de 5 ans.

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Participez à un atelier d’expression primitive intergénérationnel ! Un moment joyeux pour bouger, ressentir et créer ensemble. Venez en duo, en trio ! A partir de 5 ans. CULTURE FAMILLE

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