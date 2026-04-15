Atelier Danse Duo, Micro-Folie, Le pouliguen

Atelier Danse Duo Samedi 25 avril, 10h30 Micro-Folie Loire-Atlantique

Participation: 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:45:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:45:00+02:00

Participez à un atelier d’expression primitive intergénérationnel ! Un moment joyeux pour bouger, ressentir et créer ensemble.

Venez en duo, en trio !

A partir de 5 ans.

Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]

Participez à un atelier d’expression primitive intergénérationnel ! Un moment joyeux pour bouger, ressentir et créer ensemble. Venez en duo, en trio ! A partir de 5 ans. CULTURE FAMILLE