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Repair Café, Micro-Folie, Le pouliguen

Repair Café, Micro-Folie, Le pouliguen

Repair Café, Micro-Folie, Le pouliguen mardi 28 avril 2026.

Lieu : Micro-Folie

Adresse : Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen

Ville : 44510 Le pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Tarif : Gratuit: 0

Repair Café Mardi 28 avril, 17h00 Micro-Folie Loire-Atlantique

Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T17:00:00+02:00 – 2026-04-28T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-28T17:00:00+02:00 – 2026-04-28T19:30:00+02:00

Ateliers collaboratifs de réparation d’objets du quotidien : électroménager, outillage, jouets, décoration, horlogerie…

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Ateliers collaboratifs de réparation d’objets du quotidien : électroménager, outillage, jouets, décoration, horlogerie… HABITAT LOISIRS

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