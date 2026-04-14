Repair Café, Micro-Folie, Le pouliguen
Repair Café, Micro-Folie, Le pouliguen mardi 28 avril 2026.
Repair Café Mardi 28 avril, 17h00 Micro-Folie Loire-Atlantique
Gratuit: 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T17:00:00+02:00 – 2026-04-28T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-28T17:00:00+02:00 – 2026-04-28T19:30:00+02:00
Ateliers collaboratifs de réparation d’objets du quotidien : électroménager, outillage, jouets, décoration, horlogerie…
Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 21 43 64 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.repaircafepresquile.fr/ »}]
Ateliers collaboratifs de réparation d’objets du quotidien : électroménager, outillage, jouets, décoration, horlogerie… HABITAT LOISIRS
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