Documentaire, Micro-Folie, Le pouliguen
Documentaire, Micro-Folie, Le pouliguen vendredi 24 avril 2026.
Documentaire Vendredi 24 avril, 15h00 Micro-Folie Loire-Atlantique
Entrée: 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00
Juillet 1518, Strasbourg : des centaines de personnes auraient été frappées par une étrange maladie, les forçant à danser jusqu’à la mort. La danse mortelle a-t-elle vraiment existé ?
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Juillet 1518, Strasbourg : des centaines de personnes auraient été frappées par une étrange maladie, les forçant à danser jusqu’à la mort. La danse mortelle a-t-elle vraiment existé ? CINE CULTURE
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