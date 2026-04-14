Micro-visites, Micro-Folie, Le pouliguen

Micro-visites 25 et 29 avril Micro-Folie Loire-Atlantique

Participation: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-30T01:00:00+02:00

Laissez vous conter l’histoire des oeuvres et objets d’art représentant la danse au fil des siècles.

Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]

Laissez vous conter l’histoire des oeuvres et objets d’art représentant la danse au fil des siècles. CONFRENCONTRE CULTURE