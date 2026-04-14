Micro-visites, Micro-Folie, Le pouliguen
Micro-visites, Micro-Folie, Le pouliguen samedi 25 avril 2026.
Micro-visites 25 et 29 avril Micro-Folie Loire-Atlantique
Participation: 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-30T01:00:00+02:00
Laissez vous conter l’histoire des oeuvres et objets d’art représentant la danse au fil des siècles.
Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]
Laissez vous conter l’histoire des oeuvres et objets d’art représentant la danse au fil des siècles. CONFRENCONTRE CULTURE
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