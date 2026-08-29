Exposition mycologique d’automne Maison de quartier des Ors Romans-sur-Isère

samedi 10 octobre 2026 · Maison de quartier des Ors · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Exposition mycologique d’automne

Maison de quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Venez parfaire vos connaissances sur les différentes espèces de champignons !

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Maison de quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

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English :

Come learn all about the different types of mushrooms!

L’événement Exposition mycologique d’automne Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-29 par Valence Romans Tourisme