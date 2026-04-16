Exposition Naître d’une rencontre, un voyage vers soi La Galerie Grande Forcalquier
Exposition Naître d’une rencontre, un voyage vers soi La Galerie Grande Forcalquier jeudi 18 juin 2026.
Forcalquier
Exposition Naître d’une rencontre, un voyage vers soi
La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-18
Sonia Hamza réunit trois séries inspirées du Japon, retraçant un passage du regard extérieur à l’intime puis à la reconstruction de soi. Un autoportrait en 13012 pièces de porcelaine sera reconstitué progressivement lors d’un happening filmé ouvert à tous
.
La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 68 41 16 sonia.hamza@gmail.com
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English :
Sonia Hamza brings together three series inspired by Japan, tracing a passage from the external view to the intimate and then to the reconstruction of the self. A self-portrait in 13012 pieces of porcelain will be progressively reconstituted in a filmed happening open to all
L’événement Exposition Naître d’une rencontre, un voyage vers soi Forcalquier a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence
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