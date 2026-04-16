Exposition Naître d’une rencontre, un voyage vers soi La Galerie Grande Forcalquier

Forcalquier

Exposition Naître d’une rencontre, un voyage vers soi

La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-18

Sonia Hamza réunit trois séries inspirées du Japon, retraçant un passage du regard extérieur à l’intime puis à la reconstruction de soi. Un autoportrait en 13012 pièces de porcelaine sera reconstitué progressivement lors d’un happening filmé ouvert à tous

.

La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 68 41 16 sonia.hamza@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sonia Hamza brings together three series inspired by Japan, tracing a passage from the external view to the intimate and then to the reconstruction of the self. A self-portrait in 13012 pieces of porcelain will be progressively reconstituted in a filmed happening open to all

L’événement Exposition Naître d’une rencontre, un voyage vers soi Forcalquier a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence