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Exposition Naître d’une rencontre, un voyage vers soi La Galerie Grande Forcalquier

Exposition Naître d’une rencontre, un voyage vers soi La Galerie Grande Forcalquier jeudi 18 juin 2026.

Lieu : La Galerie Grande

Adresse : 10 rue Grande

Ville : 04300 Forcalquier

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Tarif :

Forcalquier

Exposition Naître d’une rencontre, un voyage vers soi

La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-29

Date(s) :
2026-06-18

Sonia Hamza réunit trois séries inspirées du Japon, retraçant un passage du regard extérieur à l’intime puis à la reconstruction de soi. Un autoportrait en 13012 pièces de porcelaine sera reconstitué progressivement lors d’un happening filmé ouvert à tous
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La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 68 41 16  sonia.hamza@gmail.com

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English :

Sonia Hamza brings together three series inspired by Japan, tracing a passage from the external view to the intimate and then to the reconstruction of the self. A self-portrait in 13012 pieces of porcelain will be progressively reconstituted in a filmed happening open to all

L’événement Exposition Naître d’une rencontre, un voyage vers soi Forcalquier a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence

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