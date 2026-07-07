Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Exposition Natilaart de Nathalie Aubert Montreuil

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-07-13 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Venez voyager avec l’artiste ! Exposition à vivre avec les yeux et avec le cœur !

Je suis heureuse de vous inviter à découvrir mon univers artistique lors de mon exposition à Kaysersberg.

À travers mes peintures, je vous ouvre les portes d’un monde où les émotions, la lumière et la douceur se rencontrent. Chaque toile est une invitation à ralentir, à ressentir et à laisser parler votre cœur.

Que vous soyez amateur d’art, curieux ou simplement en quête d’un moment de beauté et d’inspiration, je serai ravie de vous accueillir et d’échanger avec vous.

Au plaisir de vous rencontrer et de partager ce voyage artistique. 0 .

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 66 49 86 79 nathaliemontreuil@yahoo.fr

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English :

Come along on a journey with the artist! An exhibition to experience with your eyes and your heart!

L’événement Exposition Natilaart de Nathalie Aubert Montreuil Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg