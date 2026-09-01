Informations pratiques

Couzeix

Exposition nationale de bonsaï Couzeix accueille un rendez-vous d’exception

87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Couzeix accueillera l’Exposition nationale de bonsaï, organisée par la Fédération Française de Bonsaï. Pour cette manifestation de prestige, les plus beaux bonsaïs de France seront réunis, sélectionnés parmi les meilleures expositions régionales. Tout au long du week-end, les visiteurs pourront admirer ces arbres façonnés avec passion et savoir-faire, assister à des démonstrations techniques, participer à des visites guidées et échanger avec des passionnés, professionnels et collectionneurs venus de toute la France. Un maître japonais (sensei) sera également présent pour partager les traditions et techniques de cet art ancestral. Une occasion unique de découvrir l’univers du bonsaï, entre nature, esthétique et sérénité. .

87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 34 09

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English : Exposition nationale de bonsaï Couzeix accueille un rendez-vous d’exception

L’événement Exposition nationale de bonsaï Couzeix accueille un rendez-vous d’exception Couzeix a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Limoges Métropole