Informations pratiques

Couzeix

Loto de la Pétanque Couzeixoise

87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 20:45:00

Date(s) :

2026-08-29

La Pétanque Couzeixoise vous donne rendez-vous le samedi 29 août 2026 au Centre Culturel pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.

Deux parties de loto seront proposées afin de permettre au plus grand nombre de participer

14 h 00

20 h 45

L’animation sera assurée par Cécile. Les participants sont invités à réserver leur place dès maintenant par téléphone. .

87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23

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English : Loto de la Pétanque Couzeixoise

L’événement Loto de la Pétanque Couzeixoise Couzeix a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Limoges Métropole