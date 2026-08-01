Loto de la Pétanque Couzeixoise Couzeix
samedi 29 août 2026 · Couzeix
Informations pratiques
Couzeix
Loto de la Pétanque Couzeixoise
87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 20:45:00
Date(s) :
2026-08-29
La Pétanque Couzeixoise vous donne rendez-vous le samedi 29 août 2026 au Centre Culturel pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.
Deux parties de loto seront proposées afin de permettre au plus grand nombre de participer
14 h 00
20 h 45
L’animation sera assurée par Cécile. Les participants sont invités à réserver leur place dès maintenant par téléphone. .
87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto de la Pétanque Couzeixoise
L’événement Loto de la Pétanque Couzeixoise Couzeix a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Couzeix (Haute-Vienne)
- Atelier créatif personnalisez votre pot de fleurs ! Couzeix 20 août 2026
- Forum des associations de Couzeix Couzeix 5 septembre 2026
- Journée Solidaire Couzeix 6 septembre 2026
- Couzeix accueille la 11ᵉ édition des Motards Contre le Cancer Couzeix 13 septembre 2026
- Visite commentée : osez pousser les portes de la Grande Loge de France, Espace Subrosa, Couzeix 19 septembre 2026