Exposition Nelly Priod et Marie Claude Eguimendia D124 Cancon
Exposition Nelly Priod et Marie Claude Eguimendia D124 Cancon jeudi 16 juillet 2026.
Cancon
Exposition Nelly Priod et Marie Claude Eguimendia
D124 Chapelle de la maison des associations Cancon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-16
A l’occasion de cette 6ème saison d’expositions estivales à la chapelle de Cancon, venez découvrir les œuvres et créations de Nelly Priod (tableaux perles et peintures) et Marie Claude Eguimendia (sculptures).
A l’occasion de cette 6ème saison d’expositions estivales à la chapelle de Cancon, venez découvrir les œuvres et créations de Nelly Priod (tableaux perles et peintures) et Marie Claude Eguimendia (sculptures). .
D124 Chapelle de la maison des associations Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 76 57
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English : Exposition Nelly Priod et Marie Claude Eguimendia
For the 6th season of summer exhibitions at the Cancon chapel, come and discover the works and creations of Nelly Priod (beadwork and paintings) and Marie Claude Eguimendia (sculptures).
L’événement Exposition Nelly Priod et Marie Claude Eguimendia Cancon a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Coeur de Bastides
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