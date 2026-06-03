Exposition Nelly Priod et Marie Claude Eguimendia D124 Cancon

Cancon

Exposition Nelly Priod et Marie Claude Eguimendia

D124 Chapelle de la maison des associations Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-16

A l’occasion de cette 6ème saison d’expositions estivales à la chapelle de Cancon, venez découvrir les œuvres et créations de Nelly Priod (tableaux perles et peintures) et Marie Claude Eguimendia (sculptures).

A l’occasion de cette 6ème saison d’expositions estivales à la chapelle de Cancon, venez découvrir les œuvres et créations de Nelly Priod (tableaux perles et peintures) et Marie Claude Eguimendia (sculptures). .

D124 Chapelle de la maison des associations Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 76 57

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English : Exposition Nelly Priod et Marie Claude Eguimendia

For the 6th season of summer exhibitions at the Cancon chapel, come and discover the works and creations of Nelly Priod (beadwork and paintings) and Marie Claude Eguimendia (sculptures).

L’événement Exposition Nelly Priod et Marie Claude Eguimendia Cancon a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Coeur de Bastides