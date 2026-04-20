Exposition Not just telling stories Cédric Jacquillard Malzéville

Malzéville

Exposition Not just telling stories Cédric Jacquillard

2 du Lion d’Or Malzéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Les histoires sans histoire de Cédric Jacquillard sont d’abord des histoires de peinture. D’indéchirables et fabuleux rébus.

Chaque œuvre est source d’aventures visuelles insolites, inédites et inconnues, avec un rien de risque et d’inquiétude.

Chez lui, dans un visible rendu fabuleusement transparent, l’énigme couve d’œuvre en œuvre et ne cesse de s’étendre et de croître.

Dans le voir qu’il invente, il ose faire disparaître tous les relents de la vieille perspective, laquelle, mine de rien, bloque l’étendue vers un point imposé, et le regard du spectateur rendu immobile.

De même, il s’est débarrassé des évidences attendues de la vieille narration.

La chromatique est formidablement aérée, et toujours sous tension.

Les dehors sont lisses, piégés, et d’apparence civilisée.

Les signifiants dégagés, comme en suspens, créent entre eux d’étranges relations psychiques.

Les inutiles détails n’existent plus dans l’étendue enchantée et dépouillée de ces grands tableaux.

On dirait les éléments épars, familiers ou incongrus, et peu nombreux, d’un grand rêve éveillé ; l’approche très subtilement onirique d’une réalité décalée.

Christian NOORBERGEN, critique d’artTout public

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2 du Lion d’Or Malzéville 54220 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 29 92 30

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English :

Cédric Jacquillard?s uneventful stories are first and foremost stories about painting. Unrepeatable and fabulous rebuses.

Each work is a source of unusual visual adventures, unprecedented and unknown, with a hint of risk and anxiety.

With him, in a visible made fabulously transparent, the enigma broods from work to work, never ceasing to expand and grow.

In the seeing he invents, he dares to do away with all traces of the old perspective, which inadvertently blocks the viewer?s gaze to an imposed point.

Similarly, he has done away with the expected obviousness of the old narrative.

The chromatics are formidably airy, and always under tension.

The exteriors are smooth, trapped and civilized in appearance.

The signifiers released, as if in suspense, create strange psychic relationships between them.

Unnecessary details no longer exist in the enchanted, uncluttered expanse of these grand tableaux.

They look like the scattered elements, familiar or incongruous, and few in number, of a great daydream; a subtly dreamlike approach to a shifted reality.

Christian NOORBERGEN, art critic

L’événement Exposition Not just telling stories Cédric Jacquillard Malzéville a été mis à jour le 2026-04-20 par DESTINATION NANCY