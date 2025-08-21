Architectures de Meurthe-et-Moselle le long du chemin stratégique à Malzéville Malzéville Meurthe-et-Moselle

Architectures de Meurthe-et-Moselle le long du chemin stratégique à Malzéville Adultes A pieds

Architectures de Meurthe-et-Moselle le long du chemin stratégique à Malzéville Rue Sadi Carnot 54220 Malzéville Meurthe-et-Moselle Grand Est

Itinéraire du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de Meurthe-et-Moselle

Située à l’Est de Nancy, Malzéville s’est implantée sur le flanc d’un coteau ensoleillé. Le présent itinéraire propose une promenade architecturale du XVIIIème au XXIème siècle le long d’un ancien chemin stratégique.

English :

Itinerary of the CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) of Meurthe-et-Moselle

Situated to the east of Nancy, Malzéville is located on the side of a sunny hillside. This itinerary proposes an architectural walk from the 18th to the 21st century along an ancient strategic path.

Deutsch :

Route des CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de Meurthe-et-Moselle (Rat für Architektur, Stadtplanung und Umwelt)

Malzéville liegt östlich von Nancy und hat sich an der Flanke eines sonnigen Hügels angesiedelt. Die vorliegende Route bietet einen architektonischen Spaziergang vom 18. bis zum 21. Jahrhundert entlang eines alten strategischen Weges.

Italiano :

Itinerario del CAUE (Consiglio di architettura, urbanistica e ambiente) della Meurthe-et-Moselle

Situata a est di Nancy, Malzéville è stata costruita sul fianco di una collina soleggiata. Questo itinerario propone una passeggiata architettonica dal XVIII al XXI secolo lungo un’antica strada strategica.

Español :

Itinerario del CAUE (Consejo de Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente) de Meurthe-et-Moselle

Situada al este de Nancy, Malzéville fue construida en la ladera de una soleada colina. Este itinerario ofrece un paseo arquitectónico del siglo XVIII al XXI por una antigua carretera estratégica.

