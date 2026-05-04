Exposition Numa Art Expo Emmanuel Durand Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence

Les Baux-de-Provence

Exposition Numa Art Expo Emmanuel Durand

Du 16/07 au 31/07/2026 tous les jours de 10h à 12h et de 16h à 17h. Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Manville Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-16

Numa Art est un jeune dessinateur qui vit à Maussane-les-Alpilles. Il réalise des illustrations au stylo bille noir sur papier. Ses œuvres vont du réalisme à l’abstraction et du noir et blanc à la couleur.

Numa Art réalise des trompe-l’œil, des papillons en relief et des symboles classiques. Il réinterprète des personnages inspirés de la mythologie, de la cosmologie et de l’univers mangas. Les illustrations de Numa Art fusionnent l’ancien et le moderne. L’exposition à la Galerie de Manville est une rétrospective de dix ans de dessins. Cette exposition rassemblera toutes les œuvres de Numa Art, thèmes et styles confondus. Des reproductions de ses œuvres seront disponibles à la vente. .

Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Manville Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

Numa Art is a young illustrator living in Maussane-les-Alpilles. He creates illustrations with a black ballpoint pen on paper. His work ranges from realism to abstraction, and from black and white to color.

L’événement Exposition Numa Art Expo Emmanuel Durand Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme des Baux de Provence