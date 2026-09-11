Exposition numérique Aux petits soins Espace culturel du Pays de Nay Nay
vendredi 18 septembre 2026 · Espace culturel du Pays de Nay · Nay
Informations pratiques
Nay
Exposition numérique Aux petits soins
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-18
Une plongée historique et scientifique à la découverte de chefs-d’œuvre méconnus mettant à l’honneur la médecine, une pratique millénaire qui ne cesse d’évoluer à travers le temps.
+ Table thématique L’art de guérir des herbiers médiévaux à la médecine de demain la médiathèque regorge de trésors pour en apprendre un peu plus sur les différentes pratiques en matière de santé. .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
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English : Exposition numérique Aux petits soins
L’événement Exposition numérique Aux petits soins Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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