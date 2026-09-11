Exposition numérique Aux petits soins Espace culturel du Pays de Nay Nay

Informations pratiques

Nay

Exposition numérique Aux petits soins

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-18

Une plongée historique et scientifique à la découverte de chefs-d’œuvre méconnus mettant à l’honneur la médecine, une pratique millénaire qui ne cesse d’évoluer à travers le temps.

+ Table thématique L’art de guérir des herbiers médiévaux à la médecine de demain la médiathèque regorge de trésors pour en apprendre un peu plus sur les différentes pratiques en matière de santé. .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : Exposition numérique Aux petits soins

L’événement Exposition numérique Aux petits soins Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay