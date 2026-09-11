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Exposition numérique Aux petits soins Espace culturel du Pays de Nay Nay

vendredi 18 septembre 2026 · Espace culturel du Pays de Nay · Nay

Exposition numérique Aux petits soins Espace culturel du Pays de Nay Nay

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Espace culturel du Pays de Nay
Adresse
28 Place du Marcadieu
Ville
64800 Nay
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Nay

Exposition numérique Aux petits soins

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-09-18

Une plongée historique et scientifique à la découverte de chefs-d’œuvre méconnus mettant à l’honneur la médecine, une pratique millénaire qui ne cesse d’évoluer à travers le temps.
+ Table thématique L’art de guérir des herbiers médiévaux à la médecine de demain la médiathèque regorge de trésors pour en apprendre un peu plus sur les différentes pratiques en matière de santé.   .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73  culture@paysdenay.fr

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English : Exposition numérique Aux petits soins

L’événement Exposition numérique Aux petits soins Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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