Exposition « Ô Liban ! », Galerie Madayado, Alès

Exposition « Ô Liban ! » 13 – 28 mars Galerie Madayado Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T10:30:00+01:00 – 2026-03-13T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T10:30:00+01:00 – 2026-03-28T18:30:00+01:00

Vernissage vendredi 13 mars à 18h30.

Galerie Madayado 12 Rue des Mourgues, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Exposition de dessins signés Marc Bonnet et de photographies de Némorin qui s’attarde sur la beauté et la vie du Liban et notamment de Beyrouth.