Exposition « Objectif Sceaux. La Ville et ses habitants au temps du noir et blanc », Hôtel de ville, Sceaux
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Sceaux
Informations pratiques
Exposition « Objectif Sceaux. La Ville et ses habitants au temps du noir et blanc » 19 et 20 septembre Hôtel de ville Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
L’exposition « Objectif Sceaux. La Ville et ses habitants au temps du noir et blanc » lancera à la fois les Journées européennes du patrimoine 2026 et le Bicentenaire de la photographie, qui se déclinera jusqu’en 2027 en une dizaine de temps forts.
Avec plus d’une cinquantaine de clichés, pour la plupart inédits, venez faire connaissance avec nos prédécesseurs et leur cadre de vie à travers le regard de photographes, connus ou tombés dans l’oubli.
Exposition jusqu’au 11 octobre. Inauguration le vendredi 18 septembre à 19h.
Hôtel de ville 122 rue Houdan 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France
Exposition « Objectif Sceaux. La Ville et ses habitants au temps du noir et blanc »
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