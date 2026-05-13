Exposition Ombre. Joseph Jeantet Galerie de l’Europe Paris

Pour sa cinquième exposition à la Galerie de l’Europe, Joseph Jeantet présente Ombre, un nouvel ensemble d’œuvres réalisées au pigment pur, sur toile et sur papier de grand format. Au cœur du travail de l’artiste, la fragilité. Pigments volatils, eau, encre noire : la peinture devient un dialogue avec la matière, où chaque geste appelle le suivant et où les formes se révèlent comme des concrétions naturelles.

Du bleu profond au lapis presque noir, Joseph Jeantet poursuit son exploration des monochromes vibrants, de la transparence et de l’imprévu. L’ombre n’est pas l’absence de lumière, mais ce qui permet à la lumière d’apparaître : un seuil, une trace, une présence à peine soustraite au visible. Cinquième chapitre d’une collaboration entamée en 2021 avec la Galerie de l’Europe, Ombre marque la maturité d’une démarche où la peinture, attentive à toutes les forces qui peuvent l’influencer, se laisse traverser par ce qui la dépasse.

Joseph Jeantet présente Ombre, un nouvel ensemble d’œuvres réalisées au pigment pur, sur toile et sur papier de grand format. Au cœur du travail de l’artiste, la fragilité.

Du mardi 02 juin 2026 au samedi 27 juin 2026 :

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T22:00:00+02:00

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Galerie de l’Europe 55 rue de Seine 75006 Paris

http://galerie-europe.com/ +33155429423 europegalerie55@gmail.com



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