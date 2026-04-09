Exposition Ombres et nature Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Honoré-les-Bains

Exposition Ombres et nature

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:30:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Exposition Ombres et nature Exposition des peintures de Thérèse Bisch Au Pôle Culturel, 35 avenue du Général d’Espeuilles.

Rencontre avec l’artiste le mardi 4 août de 14h à 17h.

Accès libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque

(Mardi 14h-17h, mercredi 9h30-12h / 14h-17h, jeudi 9h30-12h, vendredi 14h30-17h, samedi 9h30-12h. Fermé le dimanche et le lundi).

Infos mediatheque@sainthonorelesbains.fr / 03 86 30 87 34

Dans le cadre de la Ronde des Arts en Morvan. .

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 34 mediatheque@sainthonorelesbains.fr

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English : Exposition Ombres et nature

L’événement Exposition Ombres et nature Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Rives du Morvan