Grand Marché Gourmets & Gourmands (le G&G) Parc thermal Saint-Honoré-les-Bains

Saint-Honoré-les-Bains

Grand Marché Gourmets & Gourmands (le G&G)

Parc thermal Avenue Docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

Du samedi 15 au dimanche 16 Août 2026 Grand Marché Gourmets et Gourmands à Saint-Honoré-les-Bains

Le grand rendez-vous gastronomique estival Bourguignon entièrement dédié à la qualité des bons produits.



Environ 50 exposants seront sur place deux jours durant pour présenter leur production et ravir les pupilles et les papilles des visiteurs.

Les samedis midi et soir, ainsi que le dimanche midi, une assiette de jambon à la broche avec sa sauce maison et sa garniture de légumes sera proposée à seulement 8 euros. Les gourmets pourront ainsi compléter leur repas auprès des producteurs , de l’entrée au dessert, s’offrir une bouteille de bon vin ou de crémant, une bière artisanale, et s’installer confortablement sur les tables mises à leur disposition ou simplement pique niquer dans l’herbe, à l’ombre des frondaisons thermales pendant que les enfants profiteront du manège ou gambaderont dans cet espace champêtre.

Les organisateurs de cet événement devenu incontournable aux amateurs de bons produits comme aux professionnels ont eu la volonté de ne sélectionner que des produits de qualité, issue de véritables producteurs de nos régions, et surtout, pour le respect des consommateurs, de veiller au respect des prix pratiqués..et l’immense succès de ce grand rendez-vous doit beaucoup à cette formule alliant plaisirs et convivialité, qualité et prix raisonnables.

L’ambiance musicale, cette année, prendra des airs de bandas avec un groupe de jeunes musiciens plein d’avenir!!

Angélique Tolmer, directrice des thermes proposera une visite guidée de l’établissement thermal le dimanche vers 15h.



A noter que cette manifestation tend à se rapprocher du Zéro Déchets…les repas sont servis dans des assiettes en faïence avec des couverts métalliques (lavés par les bénévoles) et des écocups sont proposées aux visiteurs.



Samedi de 9h à 22 h et dimanche de 10h à 18h. Jambon à la broche samedi midi et soir et dimanche midi à 8 euros l’assiette garnie .

Parc thermal Avenue Docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 46 66 70 grandmarchegourmand@gmail.com

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English : Grand Marché Gourmets & Gourmands (le G&G)

L’événement Grand Marché Gourmets & Gourmands (le G&G) Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-23 par Nièvre Attractive