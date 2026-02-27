Visite guidée Le circuit des églises romanes Office de Tourisme Saint-Honoré-les-Bains

Saint-Honoré-les-Bains

Visite guidée Le circuit des églises romanes

Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 14:30:00

fin : 2026-06-08 16:30:00

Date(s) :

2026-06-08

De Sémelay à Montambert, en passant par Lanty et Ternant, découvrez les églises romanes des Rives du Morvan, en compagnie d’un guide conférencier diplômé.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme (03 86 30 43 10).

Tarif 8€, transport en minibus inclus. ou 5€ sans mini-bus. .

Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10

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English : Visite guidée Le circuit des églises romanes

L’événement Visite guidée Le circuit des églises romanes Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Rives du Morvan