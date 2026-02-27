Visite guidée Le circuit des églises romanes Office de Tourisme Saint-Honoré-les-Bains
Visite guidée Le circuit des églises romanes Office de Tourisme Saint-Honoré-les-Bains lundi 8 juin 2026.
Saint-Honoré-les-Bains
Visite guidée Le circuit des églises romanes
Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 14:30:00
fin : 2026-06-08 16:30:00
Date(s) :
2026-06-08
De Sémelay à Montambert, en passant par Lanty et Ternant, découvrez les églises romanes des Rives du Morvan, en compagnie d’un guide conférencier diplômé.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme (03 86 30 43 10).
Tarif 8€, transport en minibus inclus. ou 5€ sans mini-bus. .
Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10
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English : Visite guidée Le circuit des églises romanes
L’événement Visite guidée Le circuit des églises romanes Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Rives du Morvan
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