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Paulo à travers champs (spectacle humoristique) Salle polyvalente Saint-Honoré-les-Bains

Paulo à travers champs (spectacle humoristique) Salle polyvalente Saint-Honoré-les-Bains samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Avenue du docteur Segard

Ville : 58360 Saint-Honoré-les-Bains

Département : Nièvre

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 22 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Honoré-les-Bains

Paulo à travers champs (spectacle humoristique)

Salle polyvalente Avenue du docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – 22 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Spectacle humoristique Paulo à travers champs
À 20h30 à la salle polyvalente, avenue du docteur Segard.
Tarif 22 €. Billetterie paulo-officiel.com
Organisé par le Comité des Fêtes de Sémelay.   .

Salle polyvalente Avenue du docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Paulo à travers champs (spectacle humoristique)

L’événement Paulo à travers champs (spectacle humoristique) Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Rives du Morvan

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