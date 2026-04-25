Paulo à travers champs (spectacle humoristique) Salle polyvalente Saint-Honoré-les-Bains

Saint-Honoré-les-Bains

Paulo à travers champs (spectacle humoristique)

Salle polyvalente Avenue du docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Spectacle humoristique Paulo à travers champs

À 20h30 à la salle polyvalente, avenue du docteur Segard.

Tarif 22 €. Billetterie paulo-officiel.com

Organisé par le Comité des Fêtes de Sémelay. .

Salle polyvalente Avenue du docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Paulo à travers champs (spectacle humoristique)

L’événement Paulo à travers champs (spectacle humoristique) Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Rives du Morvan