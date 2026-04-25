Paulo à travers champs (spectacle humoristique) Salle polyvalente Saint-Honoré-les-Bains
Paulo à travers champs (spectacle humoristique) Salle polyvalente Saint-Honoré-les-Bains samedi 30 mai 2026.
Saint-Honoré-les-Bains
Paulo à travers champs (spectacle humoristique)
Salle polyvalente Avenue du docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 22:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Spectacle humoristique Paulo à travers champs
À 20h30 à la salle polyvalente, avenue du docteur Segard.
Tarif 22 €. Billetterie paulo-officiel.com
Organisé par le Comité des Fêtes de Sémelay. .
Salle polyvalente Avenue du docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Paulo à travers champs (spectacle humoristique)
L’événement Paulo à travers champs (spectacle humoristique) Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Rives du Morvan
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