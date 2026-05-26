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Conférence histoire Ranavalona III Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

Conférence histoire Ranavalona III Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Pôle Culturel

Adresse : 35 avenue du Général d'Espeuilles

Ville : 58360 Saint-Honoré-les-Bains

Département : Nièvre

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Honoré-les-Bains

Conférence histoire Ranavalona III

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-05 16:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Conférence histoire Ranavalona III La destinée aujourd’hui oubliée de la dernière reine de Madagascar et son passage à Saint-Honoré-les-Bains .
Par l’historien Patrick Serre.
À 14h au Pôle Culturel, 35 avenue du Général d’Espeuilles.
Gratuit. Contact mediatheque@sainthonorelesbains.fr   .

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   mediatheque@sainthonorelesbains.fr

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English : Conférence histoire Ranavalona III

L’événement Conférence histoire Ranavalona III Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Rives du Morvan

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