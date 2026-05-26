Conférence histoire Ranavalona III Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

Saint-Honoré-les-Bains

Conférence histoire Ranavalona III

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-05 16:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Conférence histoire Ranavalona III La destinée aujourd’hui oubliée de la dernière reine de Madagascar et son passage à Saint-Honoré-les-Bains .

Par l’historien Patrick Serre.

À 14h au Pôle Culturel, 35 avenue du Général d’Espeuilles.

Gratuit. Contact mediatheque@sainthonorelesbains.fr .

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@sainthonorelesbains.fr

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English : Conférence histoire Ranavalona III

L’événement Conférence histoire Ranavalona III Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Rives du Morvan