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Concert Musique espagnole pour violoncelle et guitare Chapelle des Thermes Saint-Honoré-les-Bains

Concert Musique espagnole pour violoncelle et guitare Chapelle des Thermes Saint-Honoré-les-Bains dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Chapelle des Thermes

Adresse : 6 allée de la Chapelle

Ville : 58360 Saint-Honoré-les-Bains

Département : Nièvre

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Honoré-les-Bains

Concert Musique espagnole pour violoncelle et guitare

Chapelle des Thermes 6 allée de la Chapelle Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Concert Chansons pour violoncelle et guitare
16 h à la Chapelle des Thermes.
Musique espagnole pour violoncelle et guitare (Albeniz, Granados,, De Falla). Guillaume Bleton, guitare, Bertille Arrué, violoncelle
Tarif 10€. Réservation conseillée au 06 83 44 98 31
Organisé par Diogène, avec le soutien de la CCBLM.   .

Chapelle des Thermes 6 allée de la Chapelle Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31 

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English : Concert Musique espagnole pour violoncelle et guitare

L’événement Concert Musique espagnole pour violoncelle et guitare Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Rives du Morvan

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