Concert Musique espagnole pour violoncelle et guitare Chapelle des Thermes Saint-Honoré-les-Bains
Concert Musique espagnole pour violoncelle et guitare Chapelle des Thermes Saint-Honoré-les-Bains dimanche 14 juin 2026.
Saint-Honoré-les-Bains
Concert Musique espagnole pour violoncelle et guitare
Chapelle des Thermes 6 allée de la Chapelle Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Concert Chansons pour violoncelle et guitare
16 h à la Chapelle des Thermes.
Musique espagnole pour violoncelle et guitare (Albeniz, Granados,, De Falla). Guillaume Bleton, guitare, Bertille Arrué, violoncelle
Tarif 10€. Réservation conseillée au 06 83 44 98 31
Organisé par Diogène, avec le soutien de la CCBLM. .
Chapelle des Thermes 6 allée de la Chapelle Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31
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English : Concert Musique espagnole pour violoncelle et guitare
L’événement Concert Musique espagnole pour violoncelle et guitare Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Rives du Morvan
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