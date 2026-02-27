Concert Musique espagnole pour violoncelle et guitare Chapelle des Thermes Saint-Honoré-les-Bains

Saint-Honoré-les-Bains

Concert Musique espagnole pour violoncelle et guitare

Chapelle des Thermes 6 allée de la Chapelle Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Concert Chansons pour violoncelle et guitare

16 h à la Chapelle des Thermes.

Musique espagnole pour violoncelle et guitare (Albeniz, Granados,, De Falla). Guillaume Bleton, guitare, Bertille Arrué, violoncelle

Tarif 10€. Réservation conseillée au 06 83 44 98 31

Organisé par Diogène, avec le soutien de la CCBLM. .

Chapelle des Thermes 6 allée de la Chapelle Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31

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English : Concert Musique espagnole pour violoncelle et guitare

L’événement Concert Musique espagnole pour violoncelle et guitare Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Rives du Morvan