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Concert Duo Fantasia chapelle Saint-Honoré-les-Bains

Concert Duo Fantasia chapelle Saint-Honoré-les-Bains dimanche 28 juin 2026.

Lieu : chapelle

Adresse : Parc Thermal

Ville : 58360 Saint-Honoré-les-Bains

Département : Nièvre

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Saint-Honoré-les-Bains

Concert Duo Fantasia

chapelle Parc Thermal Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :
2026-06-28

Concert Duo Fantasia: Musiques du XIIIème siécle à nos jours en passant par les variétés, le jazz et les musiques de film. Le duo Fantasia nous fait voyager avec surprise et délices. Claudine Bonodot flûte, Gilles Martin piano.   .

chapelle Parc Thermal Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31 

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English : Concert Duo Fantasia

L’événement Concert Duo Fantasia Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan

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