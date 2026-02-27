Concert Duo Fantasia chapelle Saint-Honoré-les-Bains

Saint-Honoré-les-Bains

Concert Duo Fantasia

chapelle Parc Thermal Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 17:00:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Concert Duo Fantasia: Musiques du XIIIème siécle à nos jours en passant par les variétés, le jazz et les musiques de film. Le duo Fantasia nous fait voyager avec surprise et délices. Claudine Bonodot flûte, Gilles Martin piano. .

chapelle Parc Thermal Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31

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English : Concert Duo Fantasia

L’événement Concert Duo Fantasia Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan