Concert Duo Fantasia chapelle Saint-Honoré-les-Bains
Concert Duo Fantasia chapelle Saint-Honoré-les-Bains dimanche 28 juin 2026.
Saint-Honoré-les-Bains
Concert Duo Fantasia
chapelle Parc Thermal Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28 18:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Concert Duo Fantasia: Musiques du XIIIème siécle à nos jours en passant par les variétés, le jazz et les musiques de film. Le duo Fantasia nous fait voyager avec surprise et délices. Claudine Bonodot flûte, Gilles Martin piano. .
chapelle Parc Thermal Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31
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English : Concert Duo Fantasia
L’événement Concert Duo Fantasia Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan
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