Concert classique Chapelle du Parc Saint-Honoré-les-Bains
mardi 18 août 2026 · Chapelle du Parc · Saint-Honoré-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Honoré-les-Bains
Concert classique
Chapelle du Parc Allée de la Chapelle Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 20:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Concert classique À 18h à la chapelle du Parc.
Avec Johanne Cassar soprano, Jérémie Maillard violoncelle, Jean Dubé piano.
Au programme Saint-Saëns, Poulenc, Massenet, Puccini etc…
Tarif entrée 18€. Réservation conseillée au 06 83 44 98 31.
Organisé par Cercle Diogène. .
Chapelle du Parc Allée de la Chapelle Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31
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English : Concert classique
L’événement Concert classique Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan
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