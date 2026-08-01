Concert classique Chapelle du Parc Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Honoré-les-Bains

Concert classique

Chapelle du Parc Allée de la Chapelle Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18 20:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Concert classique À 18h à la chapelle du Parc.

Avec Johanne Cassar soprano, Jérémie Maillard violoncelle, Jean Dubé piano.

Au programme Saint-Saëns, Poulenc, Massenet, Puccini etc…

Tarif entrée 18€. Réservation conseillée au 06 83 44 98 31.

Organisé par Cercle Diogène. .

Chapelle du Parc Allée de la Chapelle Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31

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English : Concert classique

L’événement Concert classique Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan