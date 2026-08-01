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AGENDA · Saint-Honoré-les-Bains

Concert classique Chapelle du Parc Saint-Honoré-les-Bains

mardi 18 août 2026 · Chapelle du Parc · Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Chapelle du Parc
Adresse
Allée de la Chapelle
Ville
58360 Saint-Honoré-les-Bains
Département
Nièvre
Tarif
18 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Honoré-les-Bains

Concert classique

Chapelle du Parc Allée de la Chapelle Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 20:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Concert classique À 18h à la chapelle du Parc.
Avec Johanne Cassar soprano, Jérémie Maillard violoncelle, Jean Dubé piano.
Au programme Saint-Saëns, Poulenc, Massenet, Puccini etc…
Tarif entrée 18€. Réservation conseillée au 06 83 44 98 31.
Organisé par Cercle Diogène.   .

Chapelle du Parc Allée de la Chapelle Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31 

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English : Concert classique

L’événement Concert classique Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan

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