Balade pédestre autour de Saint-Honoré-les-Bains Office de Tourisme Saint-Honoré-les-Bains
Balade pédestre autour de Saint-Honoré-les-Bains Office de Tourisme Saint-Honoré-les-Bains jeudi 9 avril 2026.
Balade pédestre autour de Saint-Honoré-les-Bains
Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:30:00
fin : 2026-09-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-15 2026-05-04 2026-09-11 2026-10-07
Découvrez les alentours de Saint-Honoré-les-Bains au cours d’une balade pédestre.
RDV à 14h30 devant l’Office de Tourisme.
Prévoir de bonnes chaussures (passage dans les chemins) .
Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10 tourisme@rivesdumorvan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade pédestre autour de Saint-Honoré-les-Bains
L’événement Balade pédestre autour de Saint-Honoré-les-Bains Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Rives du Morvan