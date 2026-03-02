Balade pédestre autour de Saint-Honoré-les-Bains Office de Tourisme Saint-Honoré-les-Bains

Balade pédestre autour de Saint-Honoré-les-Bains

Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:30:00

fin : 2026-09-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-15 2026-05-04 2026-09-11 2026-10-07

Découvrez les alentours de Saint-Honoré-les-Bains au cours d’une balade pédestre.

RDV à 14h30 devant l’Office de Tourisme.

Prévoir de bonnes chaussures (passage dans les chemins) .

Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10 tourisme@rivesdumorvan.fr

