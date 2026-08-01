Cercle des Langues Au Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Honoré-les-Bains

Cercle des Langues

Au Pôle Culturel 35 avenue du général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Pour pratiquer le français dans une ambiance conviviale, rencontrer des personnes d’horizons différents et les aider à pratiquer la langue. .

Au Pôle Culturel 35 avenue du général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@sainthonorelesbains.fr

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English : Cercle des Langues

L’événement Cercle des Langues Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan