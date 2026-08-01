UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Honoré-les-Bains

Cercle des Langues Au Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

mercredi 26 août 2026 · Au Pôle Culturel · Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Au Pôle Culturel
Adresse
35 avenue du général d'Espeuilles
Ville
58360 Saint-Honoré-les-Bains
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Honoré-les-Bains

Cercle des Langues

Au Pôle Culturel 35 avenue du général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Pour pratiquer le français dans une ambiance conviviale, rencontrer des personnes d’horizons différents et les aider à pratiquer la langue.   .

Au Pôle Culturel 35 avenue du général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   mediatheque@sainthonorelesbains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cercle des Langues

L’événement Cercle des Langues Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan

À voir aussi à Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre)