Concert baroque La magie du Souffle, Laure Sethlin chapelle Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Honoré-les-Bains

Concert baroque La magie du Souffle, Laure Sethlin

chapelle Parc Thermal Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22

À 17h à la chapelle des Thermes. Avec Laure Stehlin, flûte traversière ancienne. Œuvres de A.Vivaldi, M.Marais, J.Hotteterre, J.Quantz. Entrée 15€. Réservation conseillée 06 83 44 98 31 / cerclediogene49@gmail.com .

chapelle Parc Thermal Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31

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English : Concert baroque La magie du Souffle, Laure Sethlin

L’événement Concert baroque La magie du Souffle, Laure Sethlin Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan