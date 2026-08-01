Concert baroque La magie du Souffle, Laure Sethlin chapelle Saint-Honoré-les-Bains
samedi 22 août 2026 · chapelle · Saint-Honoré-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Honoré-les-Bains
Concert baroque La magie du Souffle, Laure Sethlin
chapelle Parc Thermal Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00
Date(s) :
2026-08-22
À 17h à la chapelle des Thermes. Avec Laure Stehlin, flûte traversière ancienne. Œuvres de A.Vivaldi, M.Marais, J.Hotteterre, J.Quantz. Entrée 15€. Réservation conseillée 06 83 44 98 31 / cerclediogene49@gmail.com .
chapelle Parc Thermal Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31
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English : Concert baroque La magie du Souffle, Laure Sethlin
L’événement Concert baroque La magie du Souffle, Laure Sethlin Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan
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